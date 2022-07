Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Laupäeval alustab Paide kesklinnas hooaega ruumieksperiment «PaideWay 2022». Aastaid linlastele rõõmu valmistanud avalik elutuba linna südames võib aga seekord aset leida viimast korda. PaideWay pikaajaline eestvedaja Maiko Kesküla tunnistas, et võrreldes eelmiste aastatega oli tänavu ruumieksperimenti korraldada eriti vaevaline. «Väiksema eelarve tõttu on väga palju muutunud. Kõige suurem muudatus on programmis. Ausalt öeldes napib meil raha, et see asi üldse üles ehitada ja hiljem maha võtta,» lausus ta.

* Paides ja Türil tänavu söögikoha Verywell avanud Danel Puuder andis teada, et kavatseb oma ambitsioonikast plaanist avada iga nelja kuu järel uus söögikoht kinni pidada. Nüüd on tal kavas üle võtta ja taaselustada legendaarne Imavere kõrts. Verywell buffet-kohvikute eestvedaja Danel Puuder ütles, et kuna Imavere kõrts on küll vaikselt tegutsenud, kuid pole pärast koroonat enam õiget hoogu sisse saanud, siis tahab ta asja tagant utsitada. «Koht on ju hea ja maine legendaarne. Kõrts tuleks tööle panna oma endisaja hiilguses,» lausus ta.

* Arvestades Paide teatri ümber juhtuvat ja sellest tekkinud lainetust kultuuritiigis, siis on kuidagi vargsi juhtunud nii, et kui poole aasta pärast pole Järvamaal enam teatrilinna, siis teatrimaakond ei ole ta juba praegu. See oli juuni keskpaigas, kui «Aktuaalne kaamera» näitas lugu tänavustest suvelavastustest. Lavastusi olevat sel suvel mängukavades oma 150, aga esietendusi 45. Pileteid olla müüdud juba kümneid tuhandeid. Enim uuslavastusi tuuakse välja Tallinnas ja Harjumaal, kokku kümme. Rakveres ja Lääne-Virumaal on uuslavastusi sel suvel seitse. Kõik see on ju justkui tavapärane. Eesti inimene on teada-tuntud kultuurilemb ja suvelavastusi on siinmail tehtud juba aastakümneid. Eripärane on see, et erinevalt eelnevatest aastakümnetest on suvelavastuste kaardil Järvamaa kohal tühi laik. Ei Eesti draamateatrit ja «Eesti matust» nagu eelmisel aastal Vargamäel ega ka midagi muud.