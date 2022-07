Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Kaitseressursside ameti koduleht soovitab ajateenistuseks juba varakult valmistuma hakata. Et ajateenistus kulgeks edukalt, on kõige tähtsam hea füüsiline vorm. Soovitatav on harrastada enne teenistust võimalikult aktiivset eluviisi ja järgida häid toitumisharjumusi. Juulis teenistust alustavad Järvamaa noormehed on 11kuulise seikluse ees põnevil. Robin Vestung ütleb, et kaitseväkke minna on iga noore auasi. «Alguses oli mul tunne, et ma väga ei oota seda aega, kuid nähes, mis praegu maailmas toimub, siis vaatan aastat hoopis teise pilguga. Lisaks kõigele on see puhkus õppimisest,» lausub ta. Vestung erilisi ettevamistusi tulevaks 11 kuuks teinud ei ole. «Otseselt ma ajateenistuseks eraldi ei valmistu. Et olen päris aktiivne ja sportlik inimene, siis füüsilise poolega ma seal kindlasti hätta ei jää. Ainus, mida otseselt kaasa plaanin võtta, on esmatarbekaubad,» selgitab ta.