Pildid: Toosikannul peetakse jahimeeste kokkutulekut

Eesti jahimeeste seltsi tegevjuht Tõnis Korts ütles, et kokkutulekule koguneb Eesti 15 000 jahimehest nii kolmandik või veidi üle selle ehk 5000–6000 inimest. Neist pooled jahimehed ning ülejäänud pereliikmed või sõbrad, lisaks jahikoerad. „Peame siin pereüritust ja Toosikannu Puhkekeskus on selleks kui parim koht, sellepärast olemegi siin juba mitmendat korda,“ märkis ta.

Eilne avapäev algas rongkäigu ja tervituskõnedega. Türi vallavanem Ele Enn meenutas tervituskõnes kokkutulekulistele oma jahikogemust. „Olen saanud käia jahil põtra jahimeestele ette ajamas. Seekord me küll põtra kätte ei saanud, aga sain hea kogemuse läbi mille mõistan teie töö tähtsust ja vajalikkust. Aitäh, et seda meie kõigi heaks teete, sest meie viljakate põldude põllumees vajab enda kõrvale jahimeest, et säiliks tasakaal,“ kõneles ta.