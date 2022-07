Järvamaal napib pea kõiki spetsialiste

Enamus valdkondades domineerib aga tasakaal, sest töötuna registreeritud inimeste hulgas on üle 1000 erinevate oskuste ja töökogemusega inimese. Võrreldes eelmise aasta ja esimese poolaastaga on töötute arv suurenemas. Samal ajal on aga ka tööpakkumiste arv kasvanud. Jaanuaris oli vahendatavaid tööpakkumisi 211. Maikuu jooksul ootas töötajaid juba 471 ametikohta.