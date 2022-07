Mai eest tasuti 12,7 protsenti enam makse kui 2021. aastal samal ajal

Vaid kütuseaktsiisi tasumise jäi eelmise aasta mai tasemest madalamaks. Viie kuu kokkuvõttes on siiski kütuseaktsiisi tasumine eelmisest aastast 2,6 protsenti kõrgem. Nii bensiini deklareerimine kui müük on hakanud tasapisi vähenema. Bensiini jaemüük on vähenemas ühtlaselt kõigis maakondades ning suuremas languses on hinnaklassilt kallim bensiin E98. Aastases võrdluses on vähenemist märgata ka maagaasi kogustes, mis on tänavu viie kuuga langenud 19 protsendi võrra. Seda põhjustab mitmekordistunud maagaasi hind võrreldes aasta varasemaga.