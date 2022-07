Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Kuigi sel suvel, erinevalt eelmisest, koroonapiiranguid olnud ei ole, ka välisriikidest reisimisele mitte, nendivad mitu Järvamaa turismitalu pidajat, et külastajaid on tänavu pigem vähem kui mullu.

* Võõbu–Mäo teed ehitava GRK Infra projektijuht Rait Kärner ütles, et peatselt valmiv lõik pakub senisest ohutumat ja kiiremat ühendust Eesti linnade vahel. «Neljarealisel teel võib sõita maksimaalselt 120 km/h ja loodav tee on endisest trassist ligi kaks kilomeetrit lühem. Uus tee võimaldab läbida sõitjatel vahemaa Koselt Mäoni umbes üheksa minutit kiiremini,» selgitas ta. Tööjärg on Kärneri ütlust mööda praegu sealmaal, et mullatöödest on tehtud üle 80 protsendi. «Katenditest jõudsime enne talvest tingitud pausi paigaldada ligikaudu poole. Betoonitööd on lõpetatud kuuest rajatisest neljal: Puiatu ökoduktil ning Korba, Kruusiaugu ja Anna viaduktil,» täpsustas ta.