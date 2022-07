Euroopa parimad õpilasfirmad võistlevad Tallinnas

Gen-E 2022 finaalüritust võõrustab Junior Achievement Eesti ning üritus toimub 12.-14. juuli Tallinnas. „Gen-E Festival ühendab endas ka kahte iga-aastast üle-Euroopalist ettevõtlusvõistlust „Junior Achievement Company of the Year“ ja „Junior Achievement Enterprise Challenge, mille võitjad 41st eri riigist pääsevad automaatselt Gen-E võistlustulle ja keda näeme ka Tallinnas,“ lisas Kersti Loor, Junior Achievement Eesti tegevjuht.

Gen-E ettevõtlsüritusel võistlevad õpilas- ja tudengifirmad parima ettevõtte ja parima idufirma tiitlite nimel. Lisaks on Junior Acheivmendi pikaajaline toetaja SEB pank pannud välja ka eriauhinna SEB Keskkonnasäästlikkuse Auhind. „Antud auhinnaga otsime skaleeritavat lahendust, toodet või teenust, mis aitab kaasa keskkonnasäästlikkusele ning avaldab positiivset mõju ka majandusele ja ühiskonnale tervikuna,“ kirjeldab SEB ärisegmendi müügijuht Maarja Maranik.

Eesti õpilasfirmadest on võistlustulle sisenemas Junior Achievemnt Company of the Year võitja Drycycle ja Junior Achievemnt Enterprise Challenge võitja ScanMe.