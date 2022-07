Maakonnahaiglat ootavad ees reformituuled

ERRi uudisteportaal kirjutab, et Eestis haiglahooneid jagub, aga napib nii patsiente kui arste. Suurem on see probleem Jõgeva, Valga, Põlva, Lääne- ja Järvamaa haiglates, mille teeninduspiirkonnas elab alla 20 000 inimese.

"Kui me vaatame, analüüsisime, kui palju inimesi valve ajal pöörduvad nendesse haiglatesse, siis see on vaevalt 10, 15, 20 inimest. Kui me peame hoidma seal valves neli spetsialisti pluss kogu meeskonna, siis tundub, et see ei ole väga otstarbekas," rääkis haiglavõrgu arengukava koostaja Jaanus Pikani.