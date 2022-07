Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Paide linnameeskond jätkas üleeile õhtul oma eurohooaega, pannes fännide närvid viimse piirini proovile, kui penaltiseerias võideti Tbilisi Dinamo. Linnameeskonna järgmine vastane eurosarjas on Armeenia klubi Ararat. Järgmisel neljapäeval toimub mäng Armeenias ja nädal hiljem taas Pärnu staadionil. Järgmisse ringi pääsemine tähendas linnameeskonnale, et eurosarjast teenivad nad vähemalt 350 000 eurot.

* Järgmisel esmaspäeval on Järvamaalt tuule tiibadesse saanud poliitiku Lauri Läänemetsa karjääri tipphetk, sest temast saab ametlikult siseminister. Üheksa aastat tagasi sai Läänemetsa poliitiline karjäär alguse Väätsalt, kui tundmatust pealinna noormehest sai üllatuslikult vallavanem. 2013. aasta kohalike omavalituste valimised olid tõeline sotside triumf Väätsa vallas. 11-liikmelises vallavolikogus sai Sotsiaaldemokraatlik Erakond üheksa kohta. Kogu selle edu taga oli toonane Väätsa vallavanem Jarno Laur. Pärast valimisi tabas väätsalasi aga ebameeldiv üllatus. Lisaks Väätsale olid sotsid edukad ka Tartu linnas ja Laurile pakuti kodulinnas abilinnapea kohta. Laur rahustas väätsakaid, et ärgu nad muretsegu, sest ta toob Väätsale hea vallavanema.