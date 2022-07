Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Tänavu maikuus pandi Reopalu kalmistu peavärava ümber ohutuslindid ning piirdeaia moodul, mis tähendas, et selle värava kaudu kalmistule enam ei pääsenud. Eelmisel nädalal aga algasid värava juures demonteerimistööd ning nüüdseks on väravalt eemaldatud katus ja lahti võetud kividest laotud väravapostid. Muinsuskaitseameti Järvamaa nõunik Maarja Tomps selgitas mais Järva Teatajale, et kuna üks väravapostidest oli muutunud varisemisohtlikuks, tuli kalmistule sissepääs peavärava kaudu ohutuse huvides täiesti sulgeda.

* Kui varasemalt on Türi hobipiltnik Annika Kivimäe vahendanud Järva Teataja lugejatele tabamusi metsapadrikutest ja rajakaameratest, siis seekordne pildiseeria pärineb otse kevadpealinnast. «Need linnud on Türi elanikud ja esimest korda asub nende pesa Pärnu jõe lähedal eramaal kõrge kuuse otsas,» kirjeldas Kivimäe. «Nemad» on selles loos haigrud. Rahvasuus ka tegelased, keda teatakse kui kalakurge. Annika Kivimäe sõnas, et oli puhas juhus, et ta märkas kuuseladvas emalindu. «Tema kõrval oli heinatuust, ja nii mõtlesin, et lähen mingi aja pärast uuesti uurima ja vaatama, ega seal midagi huvitavat toimu,» meenutas ta. «Ja oligi! Pesas kisendas neli hallhaigru poega. Käisin neid mitu nädalat jälgimas, ootasin ära, millal nad lendama õpivad ja jälgisin neid ka maa peal toimetamas.»