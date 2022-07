Järva valla jalgpallimeeskond oli naabermaakonnas võidukas

Tapa valla spordikooli treener Lenno Kütismaa, kelle eestvedamisel meistrivõistlused toimusid, selgitas ajalehele Virumaa Teataja, et tegemist oli lahtiste meistrivõistlustega. See tähendab, et osaleda said kõik, ka väljaspoolt Tapa valda tulnud võistkonnad.