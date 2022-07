Kesk-Eesti rallipaar tuli Eesti meistriks

Järvamaa sõitjatest jõudsid kõige kõrgemale poodiumiastmele rallipaar Romet Jürgenson – Siim Oja, kes saavutasid klassis EMV7 esimese koha. Rallipaari liige Romet Jürgenson tunnistab, et nad on tulemusega väga rahul. «Kolmas ralli ja kohe esimene koht. Meie põhikonkurendid pidid esimesel päeval katkestama ja päris omavahelist võistlust me näha ei saanud. Kolmandal päeval pidime lihtsalt kohta hoidma. Loodetavasti saame Lõuna-Eestis ka nendega võidu sõita. Positiivne on see, et näen veel väga palju kohti, kus areneda,» räägib värske Eesti meister.