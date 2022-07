Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Kui mõnes Eestimaa paigas jõudsid juuni lõpu ja juuli algupoole kuumad ja kuivad ilmad kartulile tugevalt liiga teha, siis Järvamaa kartulikasvatajad ütlevad, et vihm jõudis siiakanti just õigel ajal. Kartuli õitsemise ja ühtlasi mugulate intensiivse moodustumise ajal on niiskust olnud piisavalt. Praegu ollakse kartulisaagi suhtes pigem lootusrikkad, kuid ennustustes ettevaatlikud.

* Eeloleval nädalavahetusel avab avatud talude päeva puhul huvilistele uksed 20 Järvamaa külastuskohta, lisaks taludele ja maaettevõtetele ootavad külastajaid ka Käru muuseum ning Järvamaa kutsehariduskeskus. Mullusel avatud talude päeval võõrustas Järvamaal külalisi 15 talu. Sel aastal on Kesk-Eestis, lisaks Järvamaale ka Rapla- ja Jõgevamaal rekordiliselt palju osalejaid. «Järvamaal on kindlasti rekord, niipalju talusid pole ühelgi aastal varem osalenud,» sõnas Järvamaa avatud talude päeva koordinaator ja MTÜ Järva Arengu Partnerid konsultant Sille Pudel.

* «Elu läheb ainult kallimaks. Enam ei saa isegi makarone osta, ilma et süda verd ei tilguks. Küll vanasti oli ikka hea elada,» on vähesed näited mõtetest, mida iga päev mõtleme. On tunda, et toidu hankimine muutub keerulisemaks, sest palgad ei jõua hindadele järele. Järva Teataja uuris, kust saab Paides kõige odavama ostukorvi ning millistes kauplustes tasuks ostlemas käia.