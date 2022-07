Maakonda lisandus 18 positiivset koroonaproovi

Möödunud nädalal lisandus Järvamaale 18 positiivset koroonatesti tulemust: esmaspäeval kaks, teisipäeval kuus, kolmapäeval neli, neljapäeval kaks, reedel kaks, laupäeval üks ja pühapäeval üks. Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on Järvamaal 92,8. See on maakondade võrdluses kõige madalam tulemus.