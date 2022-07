Arme täis põlved, surnupesu ja armastus looduse vastu

Kirke on juba väikesest peale olnud seiklushimuline, kuid tema toitumisharjumused on põhjalikult muutunud. Ta on juba mitu aastat taimetoitlane, kuid väiksena oli just tema see, kes toorest hakkliha näost sisse ajas. «Nüüd näen taldrikul ainult surnud looma ega taha seda enam elusa keha sisse panna,» räägib ta. Taimse toidu söömisega on ka tema enesetunne palju paremaks läinud. «Palju kergem on olla. Pole seda väsimustunnet seedimisest.»