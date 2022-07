Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Kui kevadisel kohanemisperioodil kutsus haridus- ja teadusministeerium koole ja omavalitsusi üles Ukrainast saabunud laste õppetöö korraldamisel olema paindlikud, siis uuest õppeaastast on kõigil Eesti riigis viibivatel koolikohustuslikus eas ukraina sõjapõgenikel kohustus osaleda Eesti haridussüsteemis. Türi valla innovatsiooni ja sotsiaalabi valdkonnajuht Kati Nõlvak sõnas, et praegu on Türi valla haridusasutustes registreeritud 49 ukraina last, neist 32 õpivad põhikoolis ja kaks gümnaasiumis, ülejäänud on lasteaialapsed. «Ainuke kool vallas, kus neid üldse ei ole, on Laupa põhikool,» märkis Nõlvak. Kui palju ukraina lapsi ja noori õpib koolides järgmisest õppeaastast, ei ole praegu veel täpselt teada.

* Koigi võimla juurest paistavad mitmed kollased ja oranžid helkurvestid. Sealhulgas ka rattad ja rattakiivrid, et minna vastu kahepäevasele rattaretkele Hundi Ratas. See ettevõtmine on pühendatud Järva valla viiendale sünnipäevale. Kahe päeva jooksul vändatakse rattal pea sada kilomeetrit ning külastatakse Järva valla huvitavaid ja põnevaid kohti, mis muidu kahe silma vahele võivad jääda. «Ettevõtmise mõte on valda sügavuti tundma õppida. Me ei tee nii, et alustame Koigist ja sõidame otse Koeru, sest siis me oleks tunni ajaga kohal, vaid me käime sinka-vonka läbi valla väikeste külade ja teede,» räägib Järva valla avalike suhete peaspetsialist ja rattaretke üks korraldajatest Arnika Tegelmann.