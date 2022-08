Paide Teater alustab viimast hooaega

Lavastusest on teada veel üsna vähe: teame, et lavastus esietendub detsembris. Me teame, et proovid algavad oktoobris, aga ettevalmistused selle lavastuse sünniks on kestnud juba palju kauem. Neli aastat vähemalt. Etendused toimuvad 8., 9., 10., 14., 15. ja 16. detsembril.

Me teame ka seda, et lavastuses teeb kaasa kogu Paide Teatri meeskond, aga meil on kindel tunne, võiks isegi öelda, et veendumus, et selle lavastuse meeskonnas on veel ruumi.