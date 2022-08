Umbusi jõest Jõgeval ja Põltsamaal leitud reostus on silomahl

Jõkke sattunud silomahl on tugev toitainete kontsentraat, mis tekitab veekogus hapnikupuuduse, mistõttu kalad ja teised veeloomad võivad hukkuda. Reostusallikast kuni Umbusi külani on Keskkonnaamet surnud kalu ka leidnud – peamiselt ahvenaid, aga ka näiteks mõned lõhed ja haugid.

„Teatud määral keskkonnakahju on kindlasti tekkinud, selle umbkaudne suurus selgub väärteomenetluse käigus. Ehkki Umbusi jõgi on lõheliste kudeala, siis kudeajaks on reostuse mõjud kindlasti taandunud. Õnneks on tegemist vooluveekoguga, kuhu tuleb kraavidest puhast vett pidevalt peale. Kasuks tuleb ka vihmane ilm, mis aitab reostuse kontsentraati jões lahjendada,“ tähendas Dora Kukk.