Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Järvamaa keskraamatukogu ees seisavad inimesed lillesülemitega. Muruplatsile on asetatud noor õunapuu, sordiks «Paide taliõun». Ilm on kergelt tuuline ja istutamist ootav õunapuu prantsatab kummuli, murdes ära ühe oksa. Öeldakse, et killud toovad õnne, ilmselt sel puhul toob õnne murdunud oksaraag. Puu kõrvale on asetatud tool, kuhu raamatukogu direktor Jane Kiristaja suunab istuma Eha-Hilju Palmi, et pidulikult proua Palmi 40. tööjuubelit tähistada.