Paide inimesed saavad tasuta psühholoogilist nõustamist

"See tähendab seda, et iga inimene, kes on Paide linna kodanik, saab pöörduda Kesk-Eesti Nõustamis-ja Rehabilitatsioonikeskuse poole oma vaimse tervise alase murega ning teenuse eest inimesel endal tasuda pole vaja," selgitas linnavalitsuse laste ja perede heaolu spetsialist Anne Kesküla.