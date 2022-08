Maakonnas tuvastati 85 koroonaviiruse juhtumit

Möödunud nädalal tuvastati Järvamaal 85 koroonaviiruse juhtumit: esmaspäeval 26, teisipäeval 21, kolmapäeval 12, neljapäeval 12, reedel 10, laupäeval 3 ja pühapäeval 1. Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on Järvamaal 459,5. Väiksem on see näitaja praegu üksnes Ida-Virumaal.