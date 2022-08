Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Eelmistel valimistel Türil ühe tugevaima poliitdebüüdi teinud Sten Perillus on lisaks kõigele ka tipptasemel võrkpallur. Pärast kolme aastat Tallinna tehnikaülikooli klubi värvide kandmist saab Perilluse uueks koduklubiks värskelt loodud Barrus Võru VK. Sten Perillus tunnistab, et otsus ei tulnud just kõige lihtsamalt. «Otsus tuli keeruliselt. Pakkumisi sain tegelikult igast Eesti nurgast ja ka välismaalt. Tavaliselt olen aprillikuus oma järgmise hooaja klubiga kokkulepped ära teinud, aga nüüd põhimõtteliselt alles juuli lõpus said asjad ametlikult selgeks.»

* Teisipäeval teatas Türi lasteaed, et nende mänguväljak ja kõrvalhooned on sattunud rünnaku alla. Mänguasju küll lõhutud ei olnud, kuid laamendati selle eest väga palju. Lasteaia direktor Triin Kaljur tunnistab, et tegemist on äärmiselt kahetsusväärse teoga, mis ei juhtunud kahjuks esimest korda. «Tõsi on see, et paar korda on viimasel ajal käidud. Kõik, mis on õues, on oma kohta vahetanud ja mitte meeldivalt,» rääkis ta. «Otseselt ei saa ütelda, et meil mänguväljakuid just lõhutud oleks, kuid on üks plastmaja, mille uksi oleme küll puu otsast leidnud.»