PILDID ⟩ Arvamusfestival alustas suurejooneliste juubelisündmustega

12.–13. augustil toimuva Arvamusfestivali kavas on tänavu arutelusid väga erinevatel teemadel alates riigi julgeolekust kuni tuleviku elukeskkonnani. Uuendusena on kavas kõnede ala, kus kaheksa erakonna esindajad peavad kümneminutilise kõne sellest, milline on nende erakonna nägemus Eesti tulevikust. „Tahame edaspidi festivalile tuua üha rohkem erinevaid uudseid formaate ning tänavu katsetame, kuidas töötavad poliitilised kõned – kas need on kuulajatele põnevad jälgida ja pakuvad uut väärtust,“ rääkis Arvamusfestivali eestvedaja Kaspar Tammist.