Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Paide linn on ehitud sünnipäevarüüsse. Arvamusfestival peab oma kõige esimest juubelit – kümnendat sünnipäeva. Üle tuhande inimese on teinud usinalt tööd, et luua kesklinna hubaselt mõnus keskkond. Mööda linna jalutades on näha valguskette, festivalilippe, põhupalle ja selle kõige ümber siblimas palju rahvast. Arvamusfestival on kümne aasta jooksul pugenud inimeste südamesse ja see on põhjus, mis augusti teisel nädalavahetusel on märgata Eestimaa südames inimesi, kes tavapäraselt nii muuseas Paidesse ei satu. Arvamusfestivali ühe algataja, Maiko Kesküla ütlust mööda oli esialgu sellise formaadi toomine Eestisse inimestele võõras. «Esimesel aastal inimesed ei saanud absoluutselt aru, kuidas on võimalik poliitikud, ettevõtjad ja kodanikuaktivistid ühele üritusele kokku panna,» ütleb ta.

* Kui osa Järvamaa koole on kolm nädalat enne uue õppeaasta algust kindlad, et võivad alustada aastat rahuliku südamega, sest kõik õpetajad on olemas, siis osas koolides mõne õpetaja otsingud veel käivad. Koolijuhid ütlevad justkui ühest suust, et uusi õpetajaid leida pole lihtne ja oluline on panustada sellessegi, et praegused õpetajad kooli jääksid. Paide gümnaasiumi direktor Margo Sootla ütlust mööda on kool üsna õnnelikus seisus. «Üks konkurss, matemaatikaõpetaja kohale, on veel lõpliku punkti saamas, kuid õpetaja on leitud,» sõnas ta. Sootla täpsustas, et gümnaasium otsis uueks õppeaastaks osakoormusega inglise keele õpetajat ja täiskoormusega matemaatikaõpetajat.