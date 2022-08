Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Taasiseseisvumispäeval Nurmsis peetaval Paide lennupäeval tunnustab Järvamaa omavalitsuste liidu juhatuse esimees Toomas Tammik koos omavalitsuste esindajatega Järvamaa kõige kaunimate kodude omanikke. Riigihalduse ministri tänukirja ja mastivimpli Eestimaa kaunistamise eest pälvib Järvamaalt seitse koduomanikku. Tänavu esitatakse maakonnast presidendile tunnustuse saamiseks Tiia Maine kodu Paide linnas Viraksaare külas ning Heidi Reinu ja Raivo Krooni kodu Järva vallas Pullevere külas. Heidi Reinu ütles, et juba mitu aastat on temalt küsitud luba, kas nende kodu võiks sellest konkursist osa võtta. Et maja valmis alles hiljuti ja plaane on veel, siis vastas tema, et oodaku, kui kõik valmis saab, siis räägime edasi. Tänavu tuli jälle sama kõne ja ta oli valmis jälle lisaaega paluma, kuid elukaaslane Raivo Kroon ütles kõrvalt, et kui tahavad nende kodu hindama tulla, eks siis tulgu. Et lubadus lõpeb presidendi tunnustusega, seda ei osanud pererahvas arvata.