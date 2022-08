Mälestusmärgi juures sai teoks uus maalritöö

Juuni alguses kirjutas Järva Teataja, et Türi Kesklinna vana kalmistu nurgas asuva mälestussamba, mis on püstitatud teises maailmasõjas võidelnud ja hukkunud kümne nõukogude sõduri auks, oli kellegi käsi aerosoolvärvidega Ukraina lipu värvidesse võõbanud. Sinikollane oli ausamba see külg, mis jääb silma mööda Lembitu tänavat liikujatele.