Elroni piletimüügisüsteemist saab rattakoha broneerida

“Täna on Elroni veebist võimalik valgusfoori meetodil vaadata, kas rattaga rongi sisenemine on lubatud ja reeglina leidub siis ka vabu rattakohti või pigem ei pruugi tipptunni väljumistel vabu rattakohti leidud ja seda näitab veebis punast värvi rattaikoon. Tänasest alates on võimalik rattale pilet eelmüügist soetada ja rattale koht broneerida. Rattapileti broneerimissüsteem on rattasõprade jaoks olnud kaua oodatud arendus,” rääkis Elroni kommunikatsioonijuht Katrin Kulderknup.

Ta lisas, et igas rongis on kokku kümme rattakohta ning neist neli on need, mida on võimalik veebist ette ostes ratta transpordiks broneerida. Broneeritud rattakohad on vastavalt märgistatud ja nummerdatud ning need asuvad rongi C alas.