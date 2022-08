Lähipäevadel on sajune, kuid kuumus püsib

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves selgimistega ilm. Vihmasadu liigub Lääne-Eestist ida poole. Võib olla äikest ja kohati on sadu tugev. Puhub lõunakaaretuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Saartelt alates pöördub tuul läänekaarde ja nõrgeneb hommikuks. Sooja on 14-20 kraadi.

Esmaspäeva päeval on Lääne-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Võib olla üksikuid vihmahooge. Kesk- ja Ida-Eestis on pilves selgimistega ilm. Sajab vihma, kohati on äikest. Puhub valdavalt läänekaaretuul 2-8 m/s, äikese ajal on tuul puhanguline. Sooja on 22-26, sajupilvede all ja kohati rannikul 19 kraadi.