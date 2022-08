Lähiajal jätkuvad väga soojad suveilmad

Kolmapäeva öösel on laialdaselt selge, Lääne- ja Kagu-Eestis vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma, ühtlasi on äikeseoht. Tuul on muutliku suunaga fja puhub 1-7 m/s. Sooja on 15-21 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest. Tuul on muutliku suunaga 1-7 m/s, äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Sooja on 25-30, saartel ja mandri loodeosas 19-24 kraadi.