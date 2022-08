Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Türi vallavalitsus otsustas möödunud nädalal, et Türi vallavanemal on õigus Türi põhikooli direktori Janika Gedviliga sõlmitud tööleping erakorraliselt alates 1. oktoobrist 2022 üles öelda. Vallavalitsus alustab uue direktori otsinguid. Türi vallavanem Ele Enn on seda meelt, et iga töösuhe toimib usaldusel. Kui usaldus on saanud mitmel korral ja tasandil kannatada, siis tuleb teha ka alguses raskena tunduvaid otsuseid. «Iga juht peab saama oma alluvat usaldada ja praeguses usaldamatusest tekkinud olukorras tuleb Türi põhikoolile tagada koolirahu. Kooli õpetajas­kond vajab töörahu ja kindlust, et nendega kokkulepitud muudatused viiakse ellu. Samuti vajame häid suhteid kõigi kooliga seotud poolte vahel,» selgitas ta.

* Viimasel ajal on Türi valla juhid pälvinud kriitikat selle eest, et kui isegi Narvast on tank minema viidud, siis «kaunistab» Türi linna sissesõitu endiselt pronkssõdur. Türi abivallavanem Elar Niglas selgitas, et pronkssõduri teisaldus ei seisa Türi vallavalitsuse taga, vaid selleks läheb tarvis ametkondade kooskõlastusi. «Narvas viidi minema lihtsalt tank, aga meil on sinna inimesed maetud ja peame sellega arvestama,» sõnas ta. Niglas avaldas lootust, et pronkssõdur leiab endale uue asukoha hiljemalt sügisel. Elar Niglas täpsustas, et monumendi teisaldus seisab seni sõjahaudade komisjoni otsuse taga. Otsuse kiirendamiseks lasi Türi vallavalitsus eelmisel nädalal teha antud hauaplatsi asukohas georadari uuringu. Uuring kinnitas, et Türile sissesõidul asuva pronkssõduri monumendi juures on selgeid märke vähemalt 55 kirstu olemasolust.