Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* 1. septembril kuulutatakse Paide Vallimäel välja koolirahu sümboolselt kogu Eestile. Kooliaasta avaüritusele liiguvad lapsed ja noored rongkäigus, sõlmitakse koolirahu leping ja esineb noorte lemmik Villemdrillem. See on avatud üritus, kuhu on oodatud ka linnarahvas. Paide linnapea Eimar Veldre soovib rongkäigus näha kõiki omavalitsuse territooriumil tegutsevaid koole. «Praegu käib koolirahu aasta avaürituse ettevalmistus, teeme koostööd koolidega, et rongkäik oleks võimalikult rahvarohke ja kujuneks meeldejäävaks,» ütles Veldre.

* Paide-Türi rahvajooksu korraldusmeeskond paiskas Facebooki 40. Viking Window Paide-Türi rahvajooksu reklaamiva videoklipi, kus astuvad üles tuntud Järvamaa muusikud Jaan Pehk ja Madis Aesma. Videoklipp algab ansambli Köök menulooga «Loskutovi tippmark», mis on paljudele justkui rahvajooksu tunnuslaul. Seda esitab loo autor ja ansambli Köök üks liikmeid, Jaan Pehk, kelle poole liigub elegantse jooksusammuga teine Köögi liige, Madis Aesma, kes kutsub Pehki 25. septembril jooksma ja saab kutsele jaatava vastuse.

* Käsil on kummalised ajad. Ühelt poolt sõltuvad inimesed üha rohkem tehnoloogiast ja on looduses aina abitumad, teisalt peletab kogu see mugav elu meid kõiki aeg-ajalt tsivilisatsioonist eemale. Mõni aeg tagasi korraldas elukutselisi kaitseväelasi koondava Scoutspataljoni A-soomusjalaväekompanii õppuse, et õpetada ja kinnistada peamisi looduses üleelamise valdkonna teadmisi ja oskusi piiratud varude olukorras võitlusvõime hoidmiseks. Õppuse peakorraldaja, 1. jala­väebrigaadi Scoutspataljoni kompaniiveebel veebel Madis Kask vastas ka Järva Teataja küsimustele looduses toimetuleku kohta.