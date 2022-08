Laupäevase Järva Teataja tutvustus

*Kümme aastat tagasi pandi Sargveres kinni kool. Nüüd otsustas Paide linnavalitsus, et alates 1. oktoobrist ei tegutse seal enam ka lasteaiarühma, mis tähendab seitsmele mudilasele seda, et igal hommikul tuleb ette võtta üle kümnekilomeetrine sõit.

Paide linnavalitsuse hariduse peaspetsialist Enn Lehtpuu ütles, et kuigi piirkonnas lapsi on, käivad paljud neist mujal lasteaedades. «Juba siis oli üleval küsimus, et rühm tuleb sellise trendi jätkudes sulgeda ja leida lastele uued kohad kas Tarbja­ lasteaed-kooli teistes rühmades või Paide lasteaedades,» lausus ta.

Tarbja lasteaed-kooli direktor Margit Silluta nõustus, et uudis on kurb ja kohalikule kogukonnale see kindlasti ei meeldi, samas tuleb endale teadvustada, et lapsi käib seal ainult seitse ja pole näha, et järgnevatel aastatel neid juurde tuleks.

Silluta selgitusel on Sargvere küla probleem vananev elanikkond, samuti ei jätku elamispinda, kuhu võiksid noored inimesed elama tulla.

*Türi vallavolikogu esimees Maarja Brause ja kõik üheksa opositsioonis oleva valimisliidu Koduvald Türi volinikku esitasid neljapäeval olnud vallavolikogu istungil umbusaldusavalduse Türi vallavanema Ele Ennu vastu.

Umbusaldusavaldus läheb hääletusele volikogu järgmisel istungil ja vallavanema mahavõtuks on tarvis, et sellega ühineks vähemalt kaks koalitsiooni kuuluvat volinikku.