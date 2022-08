Sisaliku tee

Kui lähen suvel kaevust vett tooma, olen kaevukaane tõstmisega ettevaatlik, sest kaane all betoonist kaevurõngal elutsevad arusisalikud. Vahel on neid seal üks, vahel kaks, kolm või neli, mõnikord mitte ühtegi. Sisalike käigud ja tegemised on ette­arvamatud.