Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Paide linn ning Türi ja Järva vald alustavad läbirääkimisi sotsiaalministeeriumiga, et saada Koeru hooldekeskus omavalitsuste ühisomandisse. Praegu sotsiaalministeeriumi hallatava sihtasutuse Koeru Hooldekeskus andmine Järvamaa omavalitsuste kätte on olnud arutusel juba aastaid. Paide linnapea Eimar Veldre ütles, et juba paar aastat tagasi uuris sotsiaalministeerium, kas omavalitsustel on huvi hooldekeskuse vastu. «Väga paljud sealsed teenused puudutavad tegelikult kohalikke omavalitsusi,» märkis ta.

* Ambla Maarja kiriku põhjakoja välisuks, mis oli väga tugevalt ilmastiku käes kahjustunud, läbis põhjaliku ennnistuse ja paigaldati hiljuti oma kohale tagasi. Peagi saavad ette ka kiriku ühe aknaava aknad. Osaühing Gromell alustas ukse ning ühe lõunapoolse aknaava akende taastamist eelmisel sügisel. Restaureerimisega tegeleva väikeettevõtte juht Jarkko Arhilahti ütles, et uks oli väga halvas seisus. See on taastatud sellisena, nagu oli originaal, kuid praegusest jäi alles umbes kolmkümmend protsenti.

* Kolmanda tegevussuvega on Järva-Jaani vanatehnika muuseumide keskust külastanud inimesi laias laastus 50 piirkonnast üle ilma, mis kõigutab tugevalt arvamust, et põllumajanduspiirkonnana tuntud Järvamaale sattub pigem siseturist ja välismaalased käivad meilt kaarega mööda. «Viimati sõidutasin roomiktransportööriga Senegali peret,» teatas muuseumipapa Tuve Kärner reipalt.

* Kui enamik õpilasi saab veel täna ja homme suvevaheaega nautida, siis Järvamaa kutsehariduskeskuse Särevere õppekohas kõlas juba eile hommikul kell üheksa Eesti Vabariigi hümn. Kaks tundi hiljem algas avaaktus Paide õppekohas. Järvamaa kutsehariduskeskuse direktor Rein Oselin selgitas õppuritele, et 1. september on küll tarkusepäev, mistõttu algab enamikus koolides õppetöö just siis, kuid kutsahariduskeskus alustab uut õppeaastast juba teist aastat esmaspäeval. «Elame ajal, kui iga päev tuleb midagi õppida,» sõnas ta.