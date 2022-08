Ekspert autoturust: uute sõidukite ostmine võib muutuda paljudele ülejõukäivaks

Põhitrendid, mida võis märgata juba mõni aeg tagasi, on Soodla sõnul viimase paari kuu jooksul veelgi süvenenud. „Uute autode puhul eksisteerivad endiselt tarneraskused, sest autotootjad ei suuda nii palju masinaid toota, kui tarbija tegelikult sooviks," rääkis ta. Seda dikteerivad Soodla sõnul nii toormepuudus, pikalt kestnud kiibikriis kui ka probleemid logistikaahelate katkemisega.

Teiseks megatrendiks on tema hinnangul autode jätkuv hinnatõus. „Kuna tõusnud on nii materjalide hinnad kui ka tarbijapoolne nõudlus, on see tekitanud olukorra, kus autotootjad on otsustanud toota rohkem neid autosid, mille marginaal on kõige suurem," ütles Soodla.

Seega toodetakse hetkel rohkem premium-klassi luksusautosid. „Statistika kinnitab ka seda, et autotootjate võimekus on suunatud elektriautodele. Seega on tarbijale hetkel rohkem kättesaadavad nii premium-klassi kui ka massturule loodud elektriautod. Samuti võib soetada diiselmootoriga luksusauto, aga kui soov on osta diiselmootoriga massturule mõeldud auto, siis selliseid masinaid napib ja neid on väga raske saada," kirjeldas ta.

Tasapisi võib märgata ka kolmanda trendi algust: maanteeameti andmed kinnitavad, et teises kvartalis müüdi 1351 võrra ehk 18,6% vähem uusi sõiduautosid kui mullu samal ajal. See on Soodla hinnangul tingitud vähenenud pakkumisest, mitte langenud nõudlusest.