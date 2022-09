Kooliõde Reet Ester: poisid muretsevad pikkuse ja tüdrukud kaalu pärast

Suvevaheaja järel kooli naastes kuuleb mõnigi õpilane kaaslaste või pedagoogide imestamist: “Küll sa oled suvega palju kasvanud!”. Jakob Westholmi Gümnaasiumi kooliõde Reet Ester leiab, et suvise suurema kasvamise taga on eelkõige asjaolu, et koolipere läheb laiali, igapäevaselt üksteist ei nähta ja siis mitme kuu tagant uuesti kohtudes torkavad lisandunud sentimeetrid lihtsalt paremini silma. “Lapsed kasvavad aastaringselt ja lisaks on inimesel elu jooksul perioodid, mil toimub kiire kasvufaas. Kui nüüd laps läheb kevade lõpuosas kiiresse kasvufaasi, siis võibki olla, et ta on sügisel koolimineku ajaks nii palju pikkust juurde visanud, et kogu garderoob tuleb välja vahetada,” toob kooliõde välja olukorra, mis nii mõnelegi vanemale tuttav.

Samas pole kooliõe sõnul võimatu seegi, et suvel on kasvamisel veidi suurem hoog. “See on tõendatud, et laps kasvab magades ja suvel ongi õpilastel võimalik kauem magada. Lisaks on saadaval värsked marjad ja muud aiasaadused, stressitase on koolivaheajal väiksem, viirushaiguseid on vähem - nii et tegelikult on suvel kindlasti kasvamist soodustavaid tegureid.”