Sättige sööma Türile!

Elu ja meeleolu nagu vanal postkaardil. Või kauge vanaema juures, kes sind pikisilmi külla ootab. Pika puumaja ees peenral õitsevad valged floksid. Laudadel on pitslinikud ja vaasides värsked suvelillekimbud. Ilmasõjaeelsetele puhvetitele ja riiulitele on sätitud serviisid, pitsid ja pokaalid, ühed kaugematest, teised lähematest kümnenditest.

See on Türi kogukonna seltsimaja kohvik-resto Ajatu. Nostalgia ja tänapäev üheskoos, puudutagu see eksterjööri, interjööri või toitu. Taas- või uuskasutus selle kõige paremal ja stiilsemal moel.