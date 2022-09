Elron tuletab kooliaasta alguses meelde raudteeohutuse reegleid

2022. aastal on raudteel toimunud juba mitu õnnetusjuhtumit. Potentsiaalseid õnnetusi on tänase seisuga registreeritud 58 ja nendest veerand on seotud lastega. Elroni ohutusjuhi Natali Aosaare sõnul on ohtlikke olukordi sel aastal oluliselt rohkem kui eelmisel: selle aasta esimese 7 kuuga on ohuolukordi olnud sama palju kui 2021. aastal kokku.

“Õnnetused raudteel ja raudtee läheduses on reeglina tingitud tähelepanematusest. Nii autojuhid kui jalakäijad peavad jälgima ümbritsevat liiklust. Kui sõiduteed ületades on kombeks vaadata vasakule-paremale, siis raudtee ületuskohtades see liiklusreegel justkui ununeb,” nentis ohutusjuht. Tema sõnul näitavad rongide pardakaamerate salvestused, et napikate puhul on liikluses osalejatel, sh jalakäijatel tähelepanu nutiseadmel, kõrvaklappidest kuulatakse muusikat või räägitakse telefoniga. Samuti kantakse peas kapuutsi ega vaadata vasakule-paremale ehk tähelepanu on suunatud mujale kui ümbruses toimuvale.

Aosaar lisas, et rongid lasevad alati vilet nii jaamast väljudes kui ka enne raudtee ületuskohale lähenemist, samuti enne suuremaid kurve, kus nähtavus võib olla piiratud, et anda täiendavalt enda lähenemisest märku. “Just raudteed ületades on seetõttu eriti oluline olla tähelepanelik, võtta peast kõrvaklapid või nähtavust piirav kapuuts ning tõsta pilk telefonist, et jälgida liiklust enda ümber,” tuletas Aosaar ohutut liiklemist meelde.