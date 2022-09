Jäätmejaam laienes suuremale alale

8. augustil alanud tööde kestuseks oli plaanitud kaks nädalat ning Türi Halduse juhataja Elari Hiis sõnas, et etteantud ajaga tegi AS TREV Nord ka asfaltimis- ja laiendustööd ära.

Tõenäoliselt jäätmejaama tavakülastaja ei saagi jäätmeid ära andma minnes aru, et territoorium oluliselt laienenud oleks, ent kui sellel nädalal paigaldatakse jäätmejaamale uus värav, saab asi selgemaks. «Varem oli nii, et aed polnud ümber mitte kogu kinnistul, vaid jäätmejaama kinnistu ees oli üks kolmnurk, mis jäi aiast väljapoole. Kuna aias sees oligi juba natuke kitsas, siis teeme aia veidi pikemaks,» selgitas Hiis. Tema ütlust mööda oli ka mõistlik teha asfaltimistööd ära enne, kui uus aed platsile ümber saab. Praegune, manuaalselt avatav ja suletav värav vahetatakse älja elektrooniliselt sulguva liugvärava vastu. Endine sissepääs on Hiisi hinnangul oma aja ammu ära elanud ning talvel kippus see ka lume ja jää sisse vajudes sinna kinni külmuma.