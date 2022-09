Maakonnas tuvastati 49 koroonaviiruse juhtumit

Möödunud nädalal tuvastati Järvamaal 49 koroonaviiruse juhtumit: esmaspäeval 11, teisipäeval 9, kolmapäeval 6, neljapäeval 11, reedel 10 ja laupäeval 2. Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on Järvamaal 345. Väiksem on see praegu Valgamaal, Saaremaal, Põlvamaal ja Jõgevamaal.