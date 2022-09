Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Augusti lõpul oli Türi vallas Kahala elanikel, eriti just lastel, suur rõõmupäev, kui pidulikult avati valla kaasava eelarve rahastuse toel valminud mängupark. Kahala mänguplats oli üks kolmest raha pälvinud projektist. Septembri lõpul aga saab selgeks, millised projektid asuvad võidu nimel hääli püüdma 2023. aasta kaasavast eelarvest. Tänavu mais kuulutas Türi vallavalitsus, et kaasavast eelarvest on kavas rahastada projekte ka sel aastal ja kaasava eelarve suurus on 50 000 eurot. Alates 1. septembrist kuni 18. septembrini ongi oodatud ettepanekud, milline algatus või projekt vääriks teostust. Erinevalt hääletusel osalejaist ei pea idee esitaja olema rahvastikuregistri andmetel Türi valla elanik. Seda võivad teha nii eraisikud, MTÜd kui ka ettevõtted, kellel on häid ideid Türi valla kui elukeskkonna mitmekesistamiseks.

* «Mul ei ole kõht tühi!», «Mulle ei maitse see toit!», «Mul ei lähe midagi alla!» – küllap on need fraasid paljudele lastevanematele koolihommikutest tuttavad. Ometi teame kõik, et söömata ei tohi last kooli saata, sest muidu ei suuda ta õppetööle keskenduda ning talle ei jää õpetaja jutust midagi meelde. Toitumisterapeut Katri Merisalu soovitab lastevanematele esimese asjana suruda hommikul lastele pihku klaas vett või jahedal ajal kruus sooja teed. «Hommikul ärgates peaks esimese asjana jooma vett, kuna keha on olnud veeta umbes kümme pikka tundi,» põhjendas ta. «See on esimene samm, mis äratab organismi.»