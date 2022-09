Väätsa noormees krooniti Eesti meistriks

Poom märkis, et küllap oli rohke osaluse taga Väätsa põnevad mänguväljakud ja soodne asukoht Eesti keskel, kuhu kõigil on hea kohale tulla. "Kindlasti mängis rolli ka see, et samal päeval polnud Eestis ühtki konkureerivat petankiüritust," sõnas ta. Igal juhul tegi sedavõrd rohke osavõtt korraldajatele vaid rõõmu ning tõstis oluliselt ka tiitli väärtust.