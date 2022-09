Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Eelmisel nädalal jõudsid Eestisse esimesed uued gripivaktsiinid, mis on peagi apteekides ja perearstikeskustes manustamiseks valmis. Vaktsiinide usaldusväärsust suurendab kahtlemata tõsiasi, et nende loomisel on aluseks võetud ka ravimiuuringus osalenud järvalaste terviseandmed. Vee perearstikeskuse arst Ingrid Alt ütles, et gripivaktsiinid uuenevad kogu aeg. «Teadupoolest tagavad vanade vaktsiinide põhjad kaitstuse viiruse eest ligikaudu 50protsendiselt, kuid seda on vähe, aga meditsiinis tahame ikka vähemalt 90protsendist kaitstust,» põhjendas ta.