Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Reedel kell 17.10 sööstab Paide linna tänavatele esimene ralliauto. 13aastase pausi järel peetav ralli jõuab reedel ja laupäeval peale Paide linna ka Türi ja Järva valla teedele. Tänavusel rallil on viis kiiruskatset, mis kõik sõidetakse läbi kaks korda. Kümne kiiruskatse kogupikkus on 122 kilomeetrit, millest 80 protsenti läbitakse kruusakattega ja 20 protsenti asfaltkattega teedel. Rallile on end kirja pannud 68 ekipaaži. Neljapäevasest lehest leiab üksikasjalikud kaardid, kus Paide ralli kahel päeval kulgeb.