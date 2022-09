Järvama ühistransport töötab paar päeva tavapärasest erinevalt

bussipeatus. Pilt on illustratiivne.

Järvamaa Ühistranspordi Keskus annab teada, et seoses Paide ralliga 16.-17. septembril on tavaliiklusele suletud Paide linnas Pärnu tänaval alates Tööstuse tänavast kuni Aiavilja tänavani. PAMT (kultuurikeskuse) esine ja ümbrus on suletud neljapäevast 15. septembrist alates kell 12.00 kuni laupäeva õhtuni 17. september kell 23.00.