Muusikapäeva programm jääb tagasihoidlikuks

Muusikapäeva programmijuht Kaisa Lõhmus sõnas, et kuni käesoleva nädala teisipäevani oli tõepoolest muusikapäeva programmi tutvustaval kodulehel, kus on avalikustatud kõik sel päeval Eestis korraldatavad muusikaüritused, Järvamaa valgeks laiguks. «Ent just saime info, et 1. oktoobril kell 11 esinevad Paide muusika- ja teatrimajas muusikastuudio ning Paide muusikakooli õpilased ja õpetajad,» andis ta teada.