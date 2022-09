Tallinn FoodFest toob kokku nii profid kui toidusõbrad

Neljapäeval ja reedel on mess avatud vaid ettevõtjatele ja spetsialistidele toiduvaldkonnast, kuid laupäeval avatakse uksed kõikidele külalistele. „Leiame, et hea toit ja vahetu kontakt selle tootjaga loob usaldust ja loodetavasti kinnitab eestimaise eelise,“ teatab messi peakorraldaja Tiit Sarv, kuid lisab, et rohkelt maitseelamusi leiab kindlasti ka mitmete väliskülaliste käest.