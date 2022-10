Ent just nii Paide Hillar Hanssoo 9. klassi poiss Thomas Kristen Kull tegi: tänasest on Paide Keskväljakul avatud kingituste pood Homely kingibutiik.

"Kaubandusettevõtte on isa oma. See alustas e-poena, siis avasime Paides Telliskivi tänavale kauplus-lao ja tänasest on meil ka kesklinnas kauplus. Meil on siin kingitusi ja kosmeetikatooteid. Kaupa tuleb juurde ja valik täieneb," selgitas avamispäeval ise leti taga askeldanud Thomas Kristen. "Teistel päevadel on meil siin müüja ka."