Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Reede pärastlõunal kaotas Järva vallas Hermani külas elav noor kolme lapsega pere tulekahjus oma kodu. Kohalik omavalitsus, sõbrad ja tuttavad on kutsunud inimesi appi peret igakülgselt toetama ning seda on juba ka tehtud. Pereisa Eglis Pihlak ütles, et nende suur soov on samas kohas oma kodumaja uuesti üles ehitada, mistõttu on annetused ja abi oodatud.

* Ütlus, et ükski prohvet pole kuulus oma maal, ei kehtinud prohvet Maltsveti puhul ei tema kaasajal ega kehti ka nüüd. Vaevalt leidub koolis kirjandustunnis käinut, kes ei teaks midagi prohvet Maltsvetist. Kirjanik Eduard Vilde kirjutas prohvetist eelmise sajandi alguses 1850.-1860. aastate talurahvaliikumisi käsitlevate ajalooliste romaanide triloogia kolmanda osa. Ka Mahtra sõda ja Anija meeste Tallinnas käik on raamatusõpradele tuttav. Võib-olla vähesed on pannud kõrva taha, et prohvet, kodanikuna Juhan Leinberg, sündis 26. septembril 1812. aastal Koeru lähistel Liusvere külas. Läinud pühapäeva ennelõunal kogunes suurem summ ajaloohuvilisi Udeva mõisa juurde, et Ajakeskus Wittenstein/Järvamaa muuseumi ja Koeru kultuurimaja eestvõttel korraldatud kultuuriloopäeval Maltsvetiga seotud radadele minna. Retkele järgnes avatud seminar Paides Wittensteini tegevusmuuseumis.

* Veebruari alguses Paides uksed avanud bufee-kohvik Verywell rentis Järva tarbijate ühistult Türil endise söökla ruumid, kus avas mai alguses uue kohviku. Nüüd, pool aastat hiljem, on ettevõte sunnitud teatama kohviku sulgemisest.

* Ei juhtu iga päev, et põhikooliõpilane otsustab kooli kõrvalt avada Paide keskväljakul kaupluse ja hakkab seda juhatama. Ent just nii Paide Hillar Hanssoo IX klassi õpilane Thomas Kristen Kull tegi: laupäevast on Paide keskväljakul avatud Homely kingibutiik.

* Reede õhtul oli Paide Püha Risti kirikus linna 731. aastapäevale pühendatud kontsertaktus, kus anti kätte tänavused preemiad. Paide linna aukodanikuks valiti sporditegelane ja endine triatleet Ain-Alar Juhanson, kes ei saanud kahjuks tunnustust vastu võtma tulla. Paide linna vapimärgi pälvisid AS Järvamaa Haigla ämmaemand Aiki Mäekivi ning Paide Hillar Hanssoo põhikooli õpetaja ja endine õppealajuhataja Marje Tänav.