Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Möödunud nädalal kehtestas konkurentsiamet alates 1. novembrist Türi kaugküttevõrgus soojusenergia piirhinnaks 80,69 eurot megavatt-tund, millele lisandub käibemaks. Seni maksis Türil toasooja megavatt-tund 59,75 eurot. Paides hakkab toasoe järgmisest kuust maksma veelgi rohkem. 1. novembrist on maakonnakeskuses uus hind 88,17 eurot megavatt-tund, millele samuti lisandub käibemaks. Varem maksis toasoe 62,59 eurot megavatt-tund. «Siseneme kütteperioodi ajal, mil Euroopa energiakandjate hinnad on erakordselt kõrged. Paratamatult mõjutab see kaugküttehindu nii Eestis kui ka lähiriikides,» lausus Enefit Greeni juhatuse liige Innar Kaasik.

* Kolmapäeval tähistati üle Eesti haridusasutustes õpetajate päeva, nii oli see ka Imavere põhikoolis. Hommikul oli aktus, koolipäev oli tavapärasest veidi erilisem, sest õpetajad said õpetamisest natuke puhata ja õpilased võtsid ajutiselt nende töö üle. Veel erilisemaks muutus Imavere koolis päev aga sel hetkel, kui direktor Tiina Lohur kutsus kolleegid kokku ja teatas, et on otsustanud vastu võtta uue proovikivi ning paneb peatselt Imaveres ameti maha ja asub ametisse Türi põhikooli eesotsas.